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موجة من الطقس السىء تضرب إيطاليا

02 أكتوبر 2024, 08:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - توقع خبراء الأرصاد الإيطاليون أن تضرب إيطاليا موجة من الطقس السىء تستمر لمدة أربعة أيام اعتباراً من اليوم .

وتعود هذه الموجة إلى عاصفة اطلسية جديدة يغذيها الهواء البارد عبر الوسط وجزء من الشمال وستكون ليجوريا وتوسكانا أولى المناطق التى ستهطل عليها الأمطار .

سيظل الطقس مشمسًا في بقية أنحاء البلاد مع درجات حرارة تصل إلى 27-29 درجة مئوية في الجنوب و25 درجة مئوية في روما. وتتقدم الجبهة الجوية السيئة اليوم الأربعاء إلى مناطق أخرى من وسط إيطاليا وشمال شرق البلاد، لا سيما منطقة فينيتو، بينما سيبقى الطقس مشمساً في جنوب إيطاليا مع وصول درجات الحرارة إلى قمم 31 درجة مئوية في باري وكاتانيا وسيراكيوز. ومن المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة الجمعة منطقة إميليا رومانيا حيث أُعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وكذلك فريولي ومعظم منطقة البحر الأدرياتيكي، بحسب التوقعات.

ويمكن أن تتساقط الثلوج على جبال الألب وشمال جبال الأبنين على ارتفاع يتراوح بين 1700 و1800 متر. (أنسامد).

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