ميلوني تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ميلوني تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان

01 أكتوبر 2024, 17:18

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الثلاثاء إن إيطاليا ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لتحقيق الاستقرار في الحدود بين إسرائيل ولبنان وأكدت أن خفض التصعيد الإقليمي "ضروري وعاجل".

وأضافت "ستستمر إيطاليا في العمل مع حلفائها لتثبيت استقرار الحدود بين إسرائيل ولبنان ولعودة النازحين إلى ديارهم.

وأشارت ميلوني إلى أن "خفض التصعيد على المستوى الإقليمي أمر عاجل وضروري وستواصل إيطاليا القيام بدورها أيضًا كرئيسة لمجموعة السبع".

وقالت رئيسة الوزراء إنها "تتابع عن كثب الوضع المأساوي في لبنان" وهي على اتصال دائم بوزراء الخارجية والدفاع.

وقالت ميلوني في مذكرة "إن حماية المدنيين تظل الأولوية وكذلك ضمان أمن العسكريين في قوة اليونيفيل الإيطالية الموجودة في جنوب" لبنان.

أعلن وزير الدفاع جويدو كروسيتو في وقت متأخر من يوم الاثنين إن أفراد الجيش الإيطالي وصلوا إلى "مواقع محمية" وهم في الوقت الحالي "كإجراء احترازي في المخابئ".

وأكد أن "اليونيفيل ليست هدفًا مباشرًا للهجمات"، مع الإشارة مع ذلك إلى أن "تصعيد مستوى وكثافة" القتال "يجعل الموقف حساسًا".

وتنشر إيطاليا أكثر من 1000 فرد من العسكريين مع اليونيفيل بينما يوجد حوالي 200 آخرين في بيروت كجزء من البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL). (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:18

ميلوني تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان

09:22

سكورسيزى يصور فيلم وثائقي عن حطام السفن القديمة في صقلية

18:07

لامبيدوزا تحيي الذكرى الحادية عشرة لحادث غرق سفينة المهاجرين

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:18

ميلوني تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان

09:22

سكورسيزى يصور فيلم وثائقي عن حطام السفن القديمة في صقلية

18:07

لامبيدوزا تحيي الذكرى الحادية عشرة لحادث غرق سفينة المهاجرين