ميلوني تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الثلاثاء إن إيطاليا ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لتحقيق الاستقرار في الحدود بين إسرائيل ولبنان وأكدت أن خفض التصعيد الإقليمي "ضروري وعاجل".وأضافت "ستستمر إيطاليا في العمل مع حلفائها لتثبيت استقرار الحدود بين إسرائيل ولبنان ولعودة النازحين إلى ديارهم.وأشارت ميلوني إلى أن "خفض التصعيد على المستوى الإقليمي أمر عاجل وضروري وستواصل إيطاليا القيام بدورها أيضًا كرئيسة لمجموعة السبع".وقالت رئيسة الوزراء إنها "تتابع عن كثب الوضع المأساوي في لبنان" وهي على اتصال دائم بوزراء الخارجية والدفاع.وقالت ميلوني في مذكرة "إن حماية المدنيين تظل الأولوية وكذلك ضمان أمن العسكريين في قوة اليونيفيل الإيطالية الموجودة في جنوب" لبنان.أعلن وزير الدفاع جويدو كروسيتو في وقت متأخر من يوم الاثنين إن أفراد الجيش الإيطالي وصلوا إلى "مواقع محمية" وهم في الوقت الحالي "كإجراء احترازي في المخابئ".وأكد أن "اليونيفيل ليست هدفًا مباشرًا للهجمات"، مع الإشارة مع ذلك إلى أن "تصعيد مستوى وكثافة" القتال "يجعل الموقف حساسًا".وتنشر إيطاليا أكثر من 1000 فرد من العسكريين مع اليونيفيل بينما يوجد حوالي 200 آخرين في بيروت كجزء من البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL). (أنسامد).

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