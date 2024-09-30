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لامبيدوزا تحيي الذكرى الحادية عشرة لحادث غرق سفينة المهاجرين

30 سبتمبر 2024, 18:07

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - تحيي جزيرة لامبيدوزا الصقلية من الاثنين إلى الخميس (30 سبتمبر - 3 أكتوبر) ذكري 368 ضحية لحادث غرق سفينة المهاجرين في عام 2013 من خلال سلسلة من الفعاليات المنظمة كجزء من الذكرى الحادية عشرة عشر لضحايا الهجرة.

ستشمل المبادرات الطلاب الأوروبيين، فضلاً عن الناجين، وأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.

يتم تنظيم الاحتفال من قبل لجنة 3 أكتوبر التي تم تشكيلها بعد المأساة، والتي دفعت إلى الاعتراف بيوم 3 أكتوبر في إيطاليا باعتباره اليوم الوطني للذكرى والاستقبال.

تنظم اللجنة كل عام فعاليات لرفع الوعي بشأن لامبيدوزا تتوج باحتفالات رسمية بالذكرى نفسها.

في صباح يوم 3 أكتوبر، ستتبع مسيرة منظمة للاحتجاج على وفيات المهاجرين في البحر احتفال ديني مشترك واحتفال في البحر أمام جزيرة إيزولا دي كونيني حيث وقع حطام السفينة قبل 11 عامًا، مما أسفر عن مقتل 368 شخصًا، معظمهم من اللاجئين الإريتريين.

سيحضر الفعاليات ما يقرب من 600 طالب من 12 منطقة إيطالية وست دول أوروبية.

وقالت لجنة 3 أكتوبر إن "الهدف هو تعزيز المناسبات للأجيال الأوروبية الجديدة حتى يتمكنوا من تعلم تعزيز ثقافة الترحيب والتضامن لمكافحة التعصب والعنصرية والتمييز وتعزيز عمليات الإدماج" للمهاجرين.

وأضافت أن "المبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى الطلاب الشباب حول موضوعات الهجرة والترابط العالمي وحقوق الإنسان والتكامل الثقافي وإدماج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

(أنسامد).

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