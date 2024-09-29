قلق الجاليات اليهودية من الاحتجاجات مع ذكرى هجمات أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - أعربت رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية في إيطاليا نويمي دي سيجني اليوم الأحد، عن قلقها إزاء الاحتجاجات التي تروج "للإرهاب والمذابح" قبل الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.جاءت تصريحات نويمي دي سيجني بعد أن تظاهر مئات الأشخاص في روما وميلانو للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين واللبنانيين والتنديد بإسرائيل، ومن بينهم من وصف السيناتور ليليانا سيجري الناجية من المحرقة ب"العميلة الصهيونية".وأشارت نويمي دي سيجني إلى أنه من المثير للقلق أن يتم الترويج للإرهاب والمذابح بحرية في أهم مدن إيطاليا.وتابعت : مع اقتراب السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإننا مدعوون إلى إجراء تقييم، بما في ذلك التقييم الأخلاقي، لما حدث، ونؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد أشهر من الهجمات التي تحملتها من خلال تحركات تهدف إلى استئصال الإرهاب لصالح المنطقة بأسرها ولصالح أمن مدننا في المستقبل.وقالت رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية إن إيطاليا تخاطر بشكل جدي بالوقوع في قبضة مجموعة إيديولوجية تقوض الديمقراطية.قام مئات الأشخاص يوم السبت بتنظيم مظاهرات في روما وميلانو في اليوم الذي قُتل فيه زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية.وفي مظاهرة في ميلانو، وهي المظاهرة الحادية والخمسين التي يتم تنظيمها لدعم الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وصف حوالي 300 ناشط سيجري ووزير الدفاع جويدو كروسيتو بأنهما "عملاء صهاينة" ولوحوا بالأعلام اللبنانية. (أنسامد).

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