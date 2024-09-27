مباحثات بين ميلوني وشولتس بشأن الهجرة

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - أعلن قصر كيجي، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتس بحثا هاتفيا قضية الهجرة، قبل اجتماعات المجلس الأوروبي المقبلة.وأضاف قصر كيجي في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، أن شولتس سلط الضوء على الأسباب التي يستند إليها القرار الألماني الأخير بإعادة فرض ضوابط على الحدود مع الدول المجاورة والمبادرات الأخرى التي قدمتها ألمانيا لمكافحة حالات الهجرة غير النظامية.وتم الاتفاق على الحفاظ على حوار وثيق حول هذا الموضوع أيضًا في ضوء اجتماعات المجلس الأوروبية المقبلة، بهدف تعزيز الصلة بين البعد الداخلي والخارجي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز السياسات حول الشراكات مع بلدان المنشأ وعبور المهاجرين، والهجرة القانونية ومكافحة المتاجرين بالبشر. (أنسامد).

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