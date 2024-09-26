البابا فرانسيس: "التسويات المشرفة" ضرورية لتحقيق السلام

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - أكد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته إلى لوكسمبورغ اليوم الخميس أن هناك حاجة إلى تسويات مشرفة من أجل تحقيق السلام.وشدد البابا في كلمته، على أن مزايا السلام أفضل من أهوال الحرب، ومزايا دمج المهاجرين وتعزيزهم أفضل من عزلهم، مضيفا أن التعاون بين الأمم أفضلين التداعيات الضارة للمواقف المتشددة والمواقف الأنانية وقصيرة النظر أو حتى السعي العنيف لتحقيق المصالح الشخصية.وقال: "هناك في الواقع حاجة ملحة لأن ينخرط أصحاب السلطة بثبات وصبر في مفاوضات صادقة بهدف حل الخلافات، وبروح الاستعداد لإيجاد تنازلات مشرفة لا تقوض أي شيء والتي يمكنها بدلاً من ذلك بناء الأمن والسلام للجميع".وأشار البابا فرانسيس أيضًا إلى "عودة ظهور الخلافات والأعداء، حتى في القارة الأوروبية، والتي بدلاً من حلها على أساس حسن النية المتبادلة والتفاوض والعمل الدبلوماسي، تتحول إلى أعمال عدائية مفتوحة، مع ما يترتب عليها من تدمير وموت".البابا فرانسيس: "التسويات المشرفة" ضرورية من أجل تحقيق السلام أكد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته إلى لوكسمبورغ اليوم الخميس أن هناك حاجة إلى تسويات مشرفة من أجل تحقيق السلام.وشدد البابا في كلمته، على أن مزايا السلام أفضل من أهوال الحرب، ومزايا دمج المهاجرين وتعزيزهم أفضل من عزلهم، مضيفا أن التعاون بين الأمم أفضلين التداعيات الضارة للمواقف المتشددة والمواقف الأنانية وقصيرة النظر أو حتى السعي العنيف لتحقيق المصالح الشخصية.وقال: "هناك في الواقع حاجة ملحة لأن ينخرط أصحاب السلطة بثبات وصبر في مفاوضات صادقة بهدف حل الخلافات، وبروح الاستعداد لإيجاد تنازلات مشرفة لا تقوض أي شيء والتي يمكنها بدلاً من ذلك بناء الأمن والسلام للجميع".وأشار البابا فرانسيس أيضًا إلى "عودة ظهور الخلافات والأعداء، حتى في القارة الأوروبية، والتي بدلاً من حلها على أساس حسن النية المتبادلة والتفاوض والعمل الدبلوماسي، تتحول إلى أعمال عدائية مفتوحة، مع ما يترتب عليها من تدمير وموت". (أنسامد).

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