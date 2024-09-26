بيشيتو: نهج جديد فى مواجهة الكوارث الطبيعية

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالى جيلبرتو بيشيتو إن هناك حاجة ماسة لوضع نهج جديد يضمن التدخل بشكل أسرع لمنع الكوارث الطبيعية .فى كلمة ألقاها أمام مجلس النواب بعد استجوابه من قبل حزب حركة خمس نجوم المعارض بشأن خطة للحد من تأثير الظواهر الجوية المتطرفة، قال الوزير "وزارة البيئة وأمن الطاقة توافق على الحاجة إلى نهج جديد يسمح بتدخلات أسرع في حالات الطوارئ الهيدروجيولوجية".وكانت موجة من الطقس السىء قد ضربت منطقة إميليا-رومانيا الأسبوع الماضي للسنة الثانية على التوالي، مما أجبر الناس على مغادرة منازلهم وإغلاق المدارس.كما تسببت الأمطار والعواصف غير المسبوقة في فيضانات في منطقة فينيتو الشمالية وكذلك في ماركي وفي توسكانا. (أنسامد).

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