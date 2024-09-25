حزب بيو يوروبا: استطلاع المواطنة يحصد 500 ألف توقيع

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

حزب بيو يوروبا: استطلاع المواطنة يحصد 500 ألف توقيع

25 سبتمبر 2024, 09:40

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - قال ريكاردو ماجى زعيم حزب بيو يوروبا الإيطالى التقدمى إن الاستطلاع على إصلاح حالة المواطنة الذى تروج له العديد من الاحزاب والمنظمات المختلفة بما فيها حزبه قد حصد 500 ألف توقيع.

ويطالب الاستطلاع بخفض عدد سنوات الإقامة القانونية المستمرة المطلوبة للمواطنين الأجانب للحصول على الجنسية الإيطالية من 10 إلى خمس سنوات.

وقال ماجي إن التغيير "سيعيد التشريع المعمول به قبل عام 1992 وسيجعلنا متوافقين مع ما هو قائم في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

وكان من الضروري جمع 500 ألف توقيع بحلول نهاية سبتمبر/أيلول لطلب إجراء استفتاء على إصلاح المواطنة .

وأوضح ماجي أن المحكمة الدستورية ستقرر ما إذا كانت ستوافق على إجراء الاستفتاء في فبراير "ثم نتوقع التصويت في الربيع".

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:40

حزب بيو يوروبا: استطلاع المواطنة يحصد 500 ألف توقيع

15:43

حاكم فينيتو يعلن حالة الطوارئ بسبب الطقس

10:28

إيلون ماسك يقدم جائزة "المواطن العالمي 2024" لميلوني

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:40

حزب بيو يوروبا: استطلاع المواطنة يحصد 500 ألف توقيع

15:43

حاكم فينيتو يعلن حالة الطوارئ بسبب الطقس

10:28

إيلون ماسك يقدم جائزة "المواطن العالمي 2024" لميلوني