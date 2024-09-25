حزب بيو يوروبا: استطلاع المواطنة يحصد 500 ألف توقيع

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - قال ريكاردو ماجى زعيم حزب بيو يوروبا الإيطالى التقدمى إن الاستطلاع على إصلاح حالة المواطنة الذى تروج له العديد من الاحزاب والمنظمات المختلفة بما فيها حزبه قد حصد 500 ألف توقيع.ويطالب الاستطلاع بخفض عدد سنوات الإقامة القانونية المستمرة المطلوبة للمواطنين الأجانب للحصول على الجنسية الإيطالية من 10 إلى خمس سنوات.وقال ماجي إن التغيير "سيعيد التشريع المعمول به قبل عام 1992 وسيجعلنا متوافقين مع ما هو قائم في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".وكان من الضروري جمع 500 ألف توقيع بحلول نهاية سبتمبر/أيلول لطلب إجراء استفتاء على إصلاح المواطنة .وأوضح ماجي أن المحكمة الدستورية ستقرر ما إذا كانت ستوافق على إجراء الاستفتاء في فبراير "ثم نتوقع التصويت في الربيع".(أنسامد).

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