تعيين إيرين بريولو مفوضة الطوارئ بشأن فيضانات إميليا رومانيا

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - تم تعيين إيرين بريولو القائم بأعمال رئيس منطقة إميليا رومانيا، في منصب مفوضة إميليا رومانيا للطوارئ الناجمة عن الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة هذا الأسبوع، وذلك وفقا لمرسوم وقعه رئيس إدارة الحماية المدنية فابيو سيشيليانو.أعلنت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني يوم السبت، حالة الطوارئ في إميليا رومانيا وماركي في أعقاب الطقس المتطرف، ووافقت على تخصيص 20 مليون يورو كمساعدات لإميليا رومانيا وأربعة ملايين لإقليم ماركي.أكدت بريولو يوم السبت، أن هذا التمويل غير كافٍ ولا يمكن أن يكون سوى "نقطة بداية"، قائلة إن الأمر سيستغرق أسابيع لمعرفة حجم أعمال إعادة الإعمار المطلوب تنفيذها.والعديد من المناطق المتضررة هي نفس المناطق التي ضربتها الفيضانات والانهيارات الأرضية في مايو 2023 نتيجة هطول أمطار غير مسبوقة أسفرت عن مقتل 17 شخصًا وتسببت في أضرار بالمليارات.وعينت الحكومة المركزية مفوضها الخاص مسؤولاً عن عملية إعادة الإعمار، بدلاً من الحاكم السابق ستيفانو بوناتشيني، الذي ترك منصبه مؤخراً بعد انتخابه في البرلمان الأوروبي. (أنسامد).

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