تعيين إيرين بريولو مفوضة الطوارئ بشأن فيضانات إميليا رومانيا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

تعيين إيرين بريولو مفوضة الطوارئ بشأن فيضانات إميليا رومانيا

22 سبتمبر 2024, 15:39

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - تم تعيين إيرين بريولو القائم بأعمال رئيس منطقة إميليا رومانيا، في منصب مفوضة إميليا رومانيا للطوارئ الناجمة عن الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة هذا الأسبوع، وذلك وفقا لمرسوم وقعه رئيس إدارة الحماية المدنية فابيو سيشيليانو.

أعلنت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني يوم السبت، حالة الطوارئ في إميليا رومانيا وماركي في أعقاب الطقس المتطرف، ووافقت على تخصيص 20 مليون يورو كمساعدات لإميليا رومانيا وأربعة ملايين لإقليم ماركي.

أكدت بريولو يوم السبت، أن هذا التمويل غير كافٍ ولا يمكن أن يكون سوى "نقطة بداية"، قائلة إن الأمر سيستغرق أسابيع لمعرفة حجم أعمال إعادة الإعمار المطلوب تنفيذها.

والعديد من المناطق المتضررة هي نفس المناطق التي ضربتها الفيضانات والانهيارات الأرضية في مايو 2023 نتيجة هطول أمطار غير مسبوقة أسفرت عن مقتل 17 شخصًا وتسببت في أضرار بالمليارات.

وعينت الحكومة المركزية مفوضها الخاص مسؤولاً عن عملية إعادة الإعمار، بدلاً من الحاكم السابق ستيفانو بوناتشيني، الذي ترك منصبه مؤخراً بعد انتخابه في البرلمان الأوروبي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:39

تعيين إيرين بريولو مفوضة الطوارئ بشأن فيضانات إميليا رومانيا

09:39

اعتقال رجل في روما بتهمة ارتكاب جرائم قتل في ملبورن عام 1977

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:39

تعيين إيرين بريولو مفوضة الطوارئ بشأن فيضانات إميليا رومانيا

09:39

اعتقال رجل في روما بتهمة ارتكاب جرائم قتل في ملبورن عام 1977