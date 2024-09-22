اعتقال رجل في روما بتهمة ارتكاب جرائم قتل في ملبورن عام 1977

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - أعلنت مصادر إيطالية يوم السبت، اعتقال رجل في روما يشتبه في ارتكابه جريمة قتل وحشية لامرأتين في ملبورن بأستراليا عام 1977 بموجب مذكرة اعتقال دولية.وقالت المصادر إن المشتبه به البالغ من العمر 65 عامًا، والذي يحمل الجنسيتين اليونانية والأسترالية، تم اعتقاله في مطار فيوميتشينو في روما يوم الخميس بعد هبوطه على متن رحلة قادمة من اليونان التي يعيش بها، لقضاء الإجازة في إيطاليا.ويواجه اتهامات بقتل صديقتيه سوزان أرمسترونج (27 عامًا) وسوزان بارتليت (28 عامًا) باستخدام سكين في جريمة هزت أستراليا.وقالت المصادر إن وسائل التكنولوجيا المتطورة أدت إلى إحراز تقدم في هذه القضية المعلقة وأصبح المشتبه به هاربًا من العدالة الأسترالية بعد تقديم طلب للحصول على عينة من حمضه النووي في عام 2017. (أنسامد).

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