ميلوني تتعهد بمساعدة إميليا رومانيا التي اجتاحتها الفيضانات

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، بعد أن ترأست اجتماعًا عبر الفيديو بشأن حالة الطوارئ يوم الجمعة، إن الحكومة ستخصص 20 مليون يورو لإميليا رومانيا لتلبية احتياجاتها الفورية بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها المنطقة هذا الأسبوع.وقالت ميلوني في البيان: "بمجرد وصول طلب إعلان حالة الطوارئ من قبل منطقة إميليا رومانيا إلى الحكومة، سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء لتخصيص 20 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأولية واستعادة الخدمات الأساسية، وسيتم توفير المزيد من المخصصات عند نتائج الاستطلاع بعد الطوارئ".وقالت مصادر إن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد يوم السبت.تم تقديم تعهد ميلوني في الوقت الذي يتصاعد فيه الخلاف السياسي بين الحكومة المركزية من يمين الوسط والمنطقة التي يديرها تحالف يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي حول من يتحمل اللوم عن التأثير الهائل للطقس المتطرف، بعد عام واحد فقط من موجة سابقة من الفيضانات القاتلة التي ضربت المنطقة.وفي يوم الخميس، انتقد وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي الحكومة الإقليمية لعدم إنفاقها كل الأموال التي حصلت عليها للتعامل مع عواقب فيضانات العام الماضي وعدم اتخاذ إجراءات وقائية.واستمر في الهجوم يوم الجمعة، قائلاً: "إنها نهاية العالم عندما تمطر في إميليا رومانيا - هناك خطأ ما".كما اتهمت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين الحكومة بـ "النهب السياسي" في رد فعلها على الفيضانات، قبل شهرين من الانتخابات في المنطقة. (أنسامد).

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