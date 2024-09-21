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تاياني : "يجب إقناع إسرائيل ولبنان وإيران بعدم التصعيد"

21 سبتمبر 2024, 10:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاdاني يوم الجمعة إنه يعتقد أنه لا يزال هناك مجال لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.

وصرح تاياني لراديو 24 بعد اجتماعه مساء الخميس مع نظرائه الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين في باريس لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط: "أعتقد أنه لا يزال هناك صدع مفتوح لمنع التصعيد في المنطقة، ومن الضروري إقناع إسرائيل ولبنان وكذلك إيران بخفض التوتر".

وأضاف: "يجب على جميع الأطراف منع التصعيد".

وأشار تاياني إلى أن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الله حسن نصر الله "قاسية ضد إسرائيل لكنها لا تعلن عن رد فعل فوري، مما يعني أنه لا يزال هناك وقت لإيجاد حل لتقليل التوتر"، مؤكداً أن "الهدف النهائي هو وقف إطلاق النار في الضفة الغربية وغزة".

وتعهد نصر الله بأن "الانتقام سيأتي" لإسرائيل بعد الهجمات على أجهزة النداء واللاسلكي التابعة لحزب الله.

وأردف قائلا أنه لا توجد تهديدات فورية للجنود الإيطاليين في لبنان.

وتابع تاياني "لقد نصحنا منذ أسابيع بعدم القيام بأي رحلة إلى لبنان"، مضيفًا "أنه إذا لزم الأمر، فسيتم تنظيم عودة المواطنين الإيطاليين الذين ليسوا مقيمين دائمين في لبنان"، مؤكدًا أن العسكريين الإيطاليين في البلاد "ليسوا منتشرين في عمليات حربية".

وقال وزير الخارجية "في الوقت الحالي، لا توجد مخاطر كبيرة على جيشنا على الحدود بين إسرائيل ولبنان وفي بيروت. لدى إيطاليا أكثر من 1000 فرد من العسكريين المنتشرين مع اليونيفيل بينما يوجد حوالي 200 آخرين في بيروت كجزء من البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL) (أنسامد).

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