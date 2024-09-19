السفارة الإيطالية فى أنقرة تشارك فى أيام التراث الأوروبى

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - ظهر المبنى الذي يضم السفارة الإيطالية فى أنقرة على ملصق نسخة 2024 من إحتفالية " أيام التراث الأوروبى" المقرر تنظيمها يومى 21 و22 سبتمبر فى تركيا.وتقام الإحتفالية تحت عنوان" ستصبح عاشقاً لأنقرة" للاحتفاء بتاريخ العاصمة التركية الغني وتراثها المعماري والفني.وبهذه المناسبة ستفتح ثمان سفارات أوروبية أبوابها لسكان أنقرة للزيارات بصحبة مرشدين.ويضم البرنامج أيضاً مبادرات في ثمان متاحف وثلاث حفلات موسيقة تنظمها السفارات والمتاحف والجامعات والمؤسسات والجمعيات التركية والأجنبية.وتقام أيام التراث الأوروبى في أكثر من 50 دولة عضو فى الإتفاقية الثقافية الأوروبية والتي انضمت إليها تركيا منذ عام 1954 وتمثل فرصة للتعرف على التراث الثقافي المشترك واتخاذ إجراءات لحماية هذا التراث وتطويره للأجيال الحالية والمستقبلية. (أنسامد).

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