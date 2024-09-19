السفارة الإيطالية فى أنقرة تشارك فى أيام التراث الأوروبى

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

السفارة الإيطالية فى أنقرة تشارك فى أيام التراث الأوروبى

19 سبتمبر 2024, 09:09

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - ظهر المبنى الذي يضم السفارة الإيطالية فى أنقرة على ملصق نسخة 2024 من إحتفالية " أيام التراث الأوروبى" المقرر تنظيمها يومى 21 و22 سبتمبر فى تركيا.

وتقام الإحتفالية تحت عنوان" ستصبح عاشقاً لأنقرة" للاحتفاء بتاريخ العاصمة التركية الغني وتراثها المعماري والفني.

وبهذه المناسبة ستفتح ثمان سفارات أوروبية أبوابها لسكان أنقرة للزيارات بصحبة مرشدين.

ويضم البرنامج أيضاً مبادرات في ثمان متاحف وثلاث حفلات موسيقة تنظمها السفارات والمتاحف والجامعات والمؤسسات والجمعيات التركية والأجنبية.

وتقام أيام التراث الأوروبى في أكثر من 50 دولة عضو فى الإتفاقية الثقافية الأوروبية والتي انضمت إليها تركيا منذ عام 1954 وتمثل فرصة للتعرف على التراث الثقافي المشترك واتخاذ إجراءات لحماية هذا التراث وتطويره للأجيال الحالية والمستقبلية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:22

إجلاء أكثر من 1000 شخص بسبب الفيضانات في إميليا رومانيا

09:09

السفارة الإيطالية فى أنقرة تشارك فى أيام التراث الأوروبى

17:36

إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ المهاجرين مارى جونيو

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:22

إجلاء أكثر من 1000 شخص بسبب الفيضانات في إميليا رومانيا

09:09

السفارة الإيطالية فى أنقرة تشارك فى أيام التراث الأوروبى

17:36

إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ المهاجرين مارى جونيو