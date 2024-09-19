إجلاء أكثر من 1000 شخص بسبب الفيضانات في إميليا رومانيا

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - تسببت الفيضانات في خروج المياه عن نهر سينو في كاستل البولونية، بالقرب رافينا ووصلت المياه إلى الجزء المركزي من المدينة بينما تم إجلاء أكثر من 1000 شخص في جميع أنحاء منطقة إميليا رومانيا وسط تدهور الظروف الجوية حيث تسببت الأمطار المتواصلة.وأعلنت السلطات إجلاء أكثر من 800 شخص في منطقة رافينا، كما اضطر 165 آخرين إلى مغادرة منازلهم في منطقة بولونيا وقضوا الليل في مراكز استضافة وفرتها الإدارات البلدية والمحافظات المحلية.حثت السلطات المحلية السكان على البقاء في الداخل، في الطوابق العليا من المباني مع وجود المياه والغذاء والأدوية والمواد الأساسية والهواتف المحمولة والبطاريات.وكانت المحافظات الأكثر تضرراً هي بولونيا وتشيزينا وفورلي ورافينا وريميني.وكانت الحالات الأكثر خطورة يوم الخميس تتعلق بأنهار لاموني ومارزينو وسينيو في منطقة رافينا ومونتوني بالقرب من فورلي.وقالت السلطات المحلية إن الأنهار التي فاضت مياهها حتى الآن لم تضرب المراكز الحضرية الهامة حيث ظلت ضفاف الأنهار صامدة حتى الآن.في مايو 2023، ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية إميليا رومانيا المرتبطة بهطول أمطار غير مسبوقة أسفرت عن مقتل 15 شخصًا وتسببت في أضرار بمليارات اليورو. (أنسامد).

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