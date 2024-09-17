إصابة 10 إيطاليين في حادث حافلة ببيرو

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أصيب ما لا يقل عن 20 راكبًا، من بينهم 10 إيطاليين، في حادث حافلة بالقرب من مدينة ماتشو بيتشو الإنكا القديمة في بيرو، حسبما ذكرت مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية يوم الثلاثاء.وأضافت أن الإيطاليين نقلوا إلى المستشفى في كوزكو مصابين بكسور متعددة، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة ولكن لا يوجد أي منهم في حالة تهدد حياته.وقالت مصادر بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا إن سفارة إيطاليا في العاصمة البيروفية ليما، على اتصال وثيق بوزارة الخارجية الإيطالية والسلطات المحلية، وتساعد السياح الإيطاليين المصابين في الحادث وأسرهم.نشرت الشرطة الوطنية في بيرو قائمة بأسماء العشرة، مع إصاباتهم: لوسيانا بونفادا، 35 عامًا، (كسر في الوجه)؛ أنجيلو فلوريلي، 33 عامًا (إصابات متعددة)؛ جورجيو كياجليارولي، 47 عامًا (كسر في الساق اليمنى)؛ داريو فلوريو، 46 عامًا (إصابات متعددة)؛ غابرييلا كريستوفوريني، 48 عامًا (كسر في الساق)؛ إليزابيتا بانزيري، 44 عامًا (كسر نفسي جسدي)؛ باولو داليدو، 38 عامًا (إصابة في الساق اليمنى)؛ جريتا رايموندي، 35 عامًا (إصابة في الساق اليمنى)؛ فابيو فيتشي، 36 عامًا (إصابة في اليد اليمنى)؛ ماتيو فيجانو، 33 عامًا (إصابات متعددة).وذكرت مصادر أخرى في وزارة الخارجية أن عدد الإيطاليين المصابين بلغ 13. (أنسامد).

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