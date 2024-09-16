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رئيس الوزراء البريطاني:أريد العمل مع ميلوني بشأن المهاجرين

16 سبتمبر 2024, 14:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل اجتماع مع جورجيا ميلوني في روما بعد ظهر يوم الاثنين إنه يريد العمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية بشأن قضايا المهاجرين.

وقال ستارمر، كما نقلت صحيفة الجارديان، في زيارته لمركز تنسيق الهجرة في روما: "سأعقد اجتماعًا ثنائيًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية بعد ظهر اليوم، لكن لدينا بالفعل نية مشتركة للعمل معًا ضد هذه التجارة الغادرة المتمثلة في دفع الناس عبر الحدود".

وأضاف "هنا (في إيطاليا) كانت هناك تراجع جذري للغاية. لذا أريد أن أفهم كيف حدث هذا".

وإردف قائلا : "يبدو أن هذا يرجع إلى العمل في المنبع الذي تم في بعض البلدان التي يأتي منها الناس.

لطالما اعتقدت أن منع الناس من السفر هو أحد أفضل السبل لمعالجة المشكلة". (أنسامد).

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