تاياني: المعاملة بالمثل بشأن الرسوم الجمركية على الصين

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني يوم السبت قبل اجتماعه مع وزير التجارة الخارجية الصيني وانغ وينتاو يوم الاثنين، إن المعاملة بالمثل ضرورية بشأن الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الإيطالية.وأضاف تاياني على هامش اجتماع مع مجموعة مزارع كولديريتي سردينيا في مصانع النبيذ في دوليانوفا على بعد بضعة كيلومترات من كالياري: "سألتقي يوم الاثنين بوزير التجارة الخارجية الصيني وسنحاول فهم ما ينوون فعله بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الإيطالية.وتابع: "يتعين علينا التأكد من احترام قواعد معينة، أي المعاملة بالمثل مبدأ نريده".واختتم حديثه قائلا: "(نحن بحاجة) إلى نفس القواعد، وبالتالي يمكننا التعايش معًا، لا يمكننا بالتأكيد قبول الإغراق الاجتماعي أو البيئي، دون أن تكون هناك منافسة غير عادلة". (أنسامد).

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