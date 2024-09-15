تاياني: المعاملة بالمثل بشأن الرسوم الجمركية على الصين

وأضاف تاياني على هامش اجتماع مع مجموعة مزارع كولديريتي سردينيا في مصانع النبيذ في دوليانوفا على بعد بضعة كيلومترات من كالياري: "سألتقي يوم الاثنين بوزير التجارة الخارجية الصيني وسنحاول فهم ما ينوون فعله بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الإيطالية.
وتابع: "يتعين علينا التأكد من احترام قواعد معينة، أي المعاملة بالمثل مبدأ نريده".
واختتم حديثه قائلا: "(نحن بحاجة) إلى نفس القواعد، وبالتالي يمكننا التعايش معًا، لا يمكننا بالتأكيد قبول الإغراق الاجتماعي أو البيئي، دون أن تكون هناك منافسة غير عادلة". (أنسامد).
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