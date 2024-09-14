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البابا فرانسيس : ترامب وهاريس "مناهضان للحياة"

بابا الفاتيكان : عليك اختيار "الشر الأقل"

14 سبتمبر 2024, 13:26

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/REUTERS

© ANSA/REUTERS

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - قال البابا فرانسيس يوم الجمعة إن المرشحين الرئاسيين الأميركيين دونالد ترامب وكامالا هاريس "ضد الحياة"، الأول لموقفه المتشدد من الهجرة والثانية لموقفها المؤيد للإجهاض، مشيرا إن أميركا يجب أن تختار "الأقل شرا" في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف فرانسيس في حديثه على متن رحلته عائدا إلى روما من جولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ استمرت 12 يوما: "كلاهما ضد الحياة، من يطرد المهاجرين ومن يقتل الأطفال".

وتابع إن "طرد المهاجرين، وعدم منحهم القدرة على العمل، وعدم الترحيب بالمهاجرين هو خطيئة، إنه أمر خطير"، وفيما يتعلق بالإجهاض، "إنه قتل إنسان. ألا تحبون هذه الكلمة؟ لكنه قتل".

واختتم: "في السياسة الحديثة يقال عموما إن عدم التصويت أمر سيء: إنه ليس جيدا، عليك التصويت وعليك اختيار الشر الأقل". (أنسامد).

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