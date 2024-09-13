مصرع ثلاثة صينيين في حريق بمتجر في ميلانو

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق اندلع في وقت متأخر من يوم الخميس في متجر لبيع منتجات صينية في شارع إرمينيجيلدو كانتوني في ميلانو.كان الضحايا جميعهم مواطنين صينيين - شقيقان يبلغان من العمر 17 و19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 24 عامًا. عمل رجال الإطفاء طوال الليل لإطفاء النيران وتأمين الموقع.وقالت خدمات الإنقاذ إن المتجر لم يكن به مخارج طوارئ وكان به مدخل واحد فقط يطل على الطريق، لذا لم يتمكن الضحايا من الفرار من المبنى.تم العثور على جثث الضحايا جميعًا في الطابق الأرضي، في أجزاء مختلفة من المتجر. وتحقق الشرطة في الحادث. ولا تزال أسباب الحريق غير واضحة.ولم يتم استبعاد فرضية إشعال النيران عن عمد في المتجر حيث يُزعم أن أصحاب المتجر تلقوا تهديدات قبل الحادث، وفقًا لمصادر التحقيق.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA