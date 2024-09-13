تاياني يستدعي السفير الروسي بشأن صحفية في تلفزيون راي

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الخميس، إنه استدعى السفير الروسي في إيطاليا بعد أن أعلنت موسكو أن ستيفانيا باتيستيني، الصحفية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي)، مطلوبة بسبب تقرير أعدته لتغطية القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.وكتب تاياني عبر منصة "إكس" : لقد استدعيت سفير روسيا الاتحادية في إيطاليا إلى وزارة الخارجية في روما للتعبير عن دهشتنا من قرار موسكو بإدراج الصحفية باتيستيني على قائمة الأشخاص المطلوبين التي أصدرتها وزارة الداخلية الروسية. (أنسامد).

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