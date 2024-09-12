فعاليات قمة مجموعة السبع الثقافية ستقام في بومبي

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - صرح عمدة مدينة بومبي كارمين لو سابيو لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الخميس أن قمة مجموعة السبع الثقافية المقبلة ستشمل فعاليات في بومبي، معبرا عن سعادته باستقبال هذا الحدث.ما لم تفرض الظروف الجوية السيئة تغييرًا في الخطط، ستزور وفود مجموعة السبع الحفريات في بومبي في 20 سبتمبر، حيث ستقام أيضًا حفلة موسيقية لأوركسترا نوفا سكارلاتي، وسيحضرون عشاءً في باليسترا جراندي (صالة الألعاب الرياضية الكبيرة).لا يزال يتعين تأكيد حفل موسيقي مع أندريا بوتشيلي.تم إطلاع العمدة صباح يوم الخميس على التدابير الأمنية التي نظمتها المحافظة للفعاليات، والتي ستشمل أيضًا مفوض الأمن العام وشرطة البلدية، من بين آخرين.وأثارت خطط عقد فعاليات في بومبيي تساؤلات حول إمكانية عقدها بعد أن قالت مستشارة مزعومة لوزير الثقافة السابق جينارو سانجوليانو، التي لم يكن لديها تصريح أمني، إنها كانت متورطة في تبادل رسائل بريد إلكتروني تحتوي على معلومات سرية حول تنظيم اجتماع مجموعة السبع الثقافي.واضطر وزير الثقافة تقديم استقالته بعد هذه الفضيحة، إذ تبين أنه عين حبيبته السابقة في منصب المستشارة له. (أنسامد).

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