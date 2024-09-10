المكتب الصحفي لملوني ينفي تغيير التدابير الأمنية في قصر كيجي

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - نفى المكتب الصحفي لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني يوم الثلاثاء تقريرا يزعم تطبيق تدابير أمنية جديدة في قصر كيجي، مكتب رئيسة الوزراء.قال رئيس المكتب الصحفي لميلوني فابريزيو ألفانو، في حديثه للصحفيين في قصر كيجي، إن المقال الذي نشرته صحيفة لا ستامبا اليومية في تورينو والذي يفيد بأن "الأمن في الطابق الأول من قصر كيجي قد عُهد به إلى أفراد من فريق الأمن" لرئيسة الوزراء بدلاً من الشرطة "لا أساس له من الصحة".وأكد :"لم يتغير شيء"، مضيفا أنها "تثق ثقة كاملة وشاملة" في الشرطة ولا تزال الشرطة في الطابق الأول.وأردف قائلا إن "الإجراءات الأمنية لم تتغير".وذكر عنوان المقال الذي نشرته صحيفة لا ستامبا: "ميلوني تخشى المؤامرات وتسريب الأخبار، الشرطة تُبعد عن مكتب قصر كيجي".وأشار ألفانو إلي أن التغيير الوحيد الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى التقرير هو "حقيقة أن رئيسة الوزراء أمرت مدير مفتشية قصر كيجي بإعادة النظر في وجود ضابط شرطة يتم نشره حصريًا لمرافقة (الأشخاص) في المصعد". (أنسامد).

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