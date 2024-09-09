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ماتاريلا يضع إكليلاً من الزهور فى بورتا سان باولو

بمناسبة 8 سبتمبر

09 سبتمبر 2024, 08:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - وضع الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا إكليلاً من الزهور فى بورتا سان باولو بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الحادية والثمانين للدفاع عن روما يوم 8 سبتمبر.

وقد تواصلت المراسم فى حديقة المقاومة حيث تم وضع إكليل اخر على النصب التذكارى لنحو 87 الف جندى سقطوا فى الفترة من 1943-1945 للكفاح من أجل التحرر.

أدى غزو الحلفاء لصقلية، الذي بدأ في يوليو 1943، إلى انهيار النظام الإيطالي الفاشي وسقوط موسوليني في 25 يوليو، والذي تم عزله واعتقاله بأمر من الملك فيكتور عمانويل الثالث. وقعت الحكومة الجديدة هدنة مع الحلفاء في 8 سبتمبر 1943.

وقد عانت إيطاليا الفاشية، قبل انهيارها، من خسارة حوالي 200000 ضحية، معظمهم من أسرى الحرب الذين أخذوا في غزو الحلفاء لصقلية، بما في ذلك أكثر من 40،000 قتيل أو مفقود. توفي أكثر من 150،000 مدني إيطالي، وكذلك 828 35 من المناهضين للفاشية ونحو 35000 من قوات الجمهورية الاجتماعية الإيطالية. (أنسامد).

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