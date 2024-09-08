ميلوني : استقالة سانجوليانو لن تضعف الحكومة

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم السبت، إن حكومتها لن تتأثر أو تضعف بسبب استقالة وزير الثقافة جينارو سانجوليانو من منصبه بعد تورطه في فضيحة مع مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي أقام معها علاقة غرامية.أدى الصحفي الذي ينتمي لتيار المحافظين أليساندرو جولي، رئيس متحف ماكسي للفن المعاصر في روما، اليمين الدستورية يوم الجمعة خلفًا لجينارو سانجوليانو.وقالت ميلوني في منتدى "البيت الأوروبي-أمبروسيتي" الاقتصادي في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو يوم السبت: "إذا كان أي شخص يعتقد أن مواقف مثل موقف سانجوليانو يمكن أن تضعف الحكومة، فهو مخطئ".وأضافت : استقال وزير، أتمنى للوزير الجديد التوفيق في عمله. وشكرت ميلوني، سانجوليانو على زيادة عدد الزوار والإيرادات بشكل كبير للعديد من المعالم الثقافية التي تمتلكها إيطاليا" وإطلاق "مشاريع كبرى كانت متوقفة لعقود من الزمن". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA