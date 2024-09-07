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ميلوني تلتقي زيلينسكي وتؤكد التزام إيطاليا بدعم كييف

07 سبتمبر 2024, 15:56

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش منتدى البيت الأوروبي- أمبروسيتي في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو يوم السبت، وأكدت التزام إيطاليا بدعم كييف في معركتها ضد قوات الغزو الروسية.

وقالت ميلوني للصحفيين عقب اللقاء إن الاجتماع الذي استمر 40 دقيقة سار بشكل جيد.

وقالت ميلوني لاحقًا لمنتدى أمبروسيتي : إذا تم تجاهل قواعد القانون الدولي، فإن الأزمات والفوضى ستتضاعف، مضيفة : لقد قلت هذا لنظرائي في الصين أيضًا.

وتابعت : "الشيء الوحيد الذي لا يمكن فعله هو ترك أوكرانيا لمصيرها. هذا هو الخيار الذي اتخذته إيطاليا والذي لن يتغير".

وقال مكتب ميلوني في بيان إن الزعيمين ناقشا آخر التطورات على الأرض والاحتياجات الأكثر إلحاحًا لأوكرانيا قبل الشتاء في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأوضح أن رئيسة الوزراء "أكدت أن دعم أوكرانيا يمثل أولوية قصوى على جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع وأكدت الالتزام المستمر بالدفاع المشروع لأوكرانيا والسلام العادل والدائم".

(أنسامد).

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