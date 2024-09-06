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البابا يدعو إلى "هزيمة ثقافة العنف واللامبالاة"

06 سبتمبر 2024, 09:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، من العاصمة الأندونيسية جاكرتا يوم الخميس، إلى تعزيز الانسجام الديني لصالح الإنسانية، وكذلك هزيمة ثقافة العنف واللامبالاة.

وأوضح البابا أن هذا الانسجام الديني لصالح الإنسانية يعتبر "الإلهام الذي ندعو إلى اتباعه والذي يعطي أيضا عنوانا للإعلان المشترك الذي تم إعداده لهذه المناسبة"، في إشارة إلى اجتماع بين الأديان في مسجد الاستقلال في جاكرتا بإندونيسيا، خلال زيارته إلى أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

وفي الإعلان، قال البابا مخاطبا زعماء الديانات الست المعترف بها في إندونيسيا - الإسلام والبوذية والكاثوليكية والبروتستانتية والهندوسية والكونفوشية، يوم الخميس، "إننا نتحمل بمسؤولية الأزمات الخطيرة والمأساوية في بعض الأحيان التي تهدد مستقبل البشرية، وخاصة الحروب والصراعات، والتي تغذيها للأسف أيضًا الأدوات الدينية، فضلاً عن الأزمة البيئية، التي أصبحت عقبة أمام نمو السكان والتعايش بينهم".

وأضاف البابا: "وفي مواجهة هذا السيناريو، من المهم تعزيز القيم المشتركة بين جميع التقاليد الدينية، ومساعدة المجتمع على "هزيمة ثقافة العنف واللامبالاة" وتعزيز المصالحة والسلام". (أنسامد).

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