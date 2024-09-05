فيضانات بيمونتي تتسبب في عدم القدرة على الوصول إلى 50 شخصا

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - ضربت أمطار غزيرة منطقة بيمونتي يوم الخميس، الأمر الذي تسبب في فيضانات وأضرار كبيرة، وعدم قدرة رجال الإطفاء الوصول إلى 50 شخصا.كان الجزء الغربي من المنطقة الشمالية في حالة تأهب برتقالية، أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى الأحمر، بينما كانت المناطق الأخرى في حالة تأهب صفراء.ومنذ الفجر، يعمل رجال الإطفاء في مدينة تورينو وفي مناطق فال دي سوسا وفال تشيسوني، على ارتفاع 700 متر، بعد فيضان نهر جيراردو وانهيار جسر.وفقا للمعلومات الأولية، ظل 20 شخصا معزولين في المنطقة بينما تم عزل 30 آخرين في بلدة سانتا بيترونيلا الصغيرة بالقرب من بوسولينو عندما فاض نهر آخر، مما أدى إلى فيضانات على طريق إقليمي.أدت العواصف العنيفة في فال تشيسوني إلى فيضانات أغرقت العديد من الطرق الإقليمية في بيروسا أرجنتينا وفيار بيروسا. (أنسامد).

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