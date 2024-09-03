أمطار غزيرة تضرب روما وفيضانات في العديد من المناطق

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - ضربت أمطار غزيرة روما وأجزاء أخرى من وسط وجنوب إيطاليا مع هبوب عاصفة رعدية عنيفة على العاصمة الإيطالية بعد أن أنهت جبهة جوية موجة الحر الطويلة في إيطاليا يوم الثلاثاء.غمرت الفيضانات العديد من أجزاء روما، وأسقطت الرياح العاتية العديد من الأشجار.تحولت الشوارع والأنفاق إلى أنهار وهبت رياح عنيفة أسقطت سياج المطاعم وكذلك كراسي البارات والطاولات في جميع أنحاء المدينة.انفجرت الكثير من القنوات المائية فوق المركز التاريخي، ولم تسلم كاتدرائية القديس بطرس.هناك تحذير من العواصف الرعدية والبرد علي معظم أنحاء الشمال يوم الأربعاء.ومن المتوقع أن تستمر موجة الطقس السيئ من جرينلاند من الخميس 5 سبتمبر إلى الخميس 12 سبتمبر، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء. (أنسامد).

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