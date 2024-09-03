إيطاليا: نمو الناتج المحلي 0.2% فى الربع الثاني من العام

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - قال المعهد الإيطالى للإحصاء "استات"إن الناتج المحلى الإجمالى الإيطالى حقق نمواً بنسبة 0.2% فى الربع الثاني من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 0.9% على أساس سنوى.كانت التقديرات التي أصدرها استات في 30 يوليو أيضًا تشير إلى نمو بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول وبنسبة 0.9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.وقال المعهد الوطني للإحصاء إنه مقارنةً بالربع السابق، ظل الإنفاق الاستهلاكي النهائي مستقرًا، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.3%، بينما انخفضت الواردات والصادرات بنسبة 0.6% و1.5% على التوالي.أما فيما يتعلق بالربع الثاني من عام 2023، فقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.1% وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4%.وأضاف مكتب الإحصاء الوطني أن الواردات انخفضت بنسبة 5.3% وارتفعت الصادرات بنسبة 0.5%.وقال المعهد إن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المرحل لعام 2024 يساوي + 0.6% (أنسامد).

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