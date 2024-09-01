بحار بايزيان : أيقظت الربان بسبب شدة الرياح

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - قال ماثيو غريفيث، البحار الذي كان يتولى نوبة الحراسة في قمرة القيادة في اليخت الفاخر "بايزيان" في الليلة التي غرق فيها اليخث في 19 أغسطس/آب قبالة سواحل صقلية، إنه أيقظ الربان عندما بلغت سرعة الرياح 20 عقدة.وأوضح غريفيث للمحققين أن الربان أمر بإيقاظ الجميع. يعد غريفيث أحد أفراد الطاقم الثلاثة الذين يخضعون للتحقيق رسميًا في قضية تحطم يخت "بايزيان" إلى جانب ربان اليخت جيمس كاتفيلد ومهندس السفينة تيم باركر إيتون.وقال غريفيث للمحققين أيضًا إن السفينة "انقلبت وسقطنا في الماء.وتمكنا بعد ذلك من الصعود مرة أخرى وحاولنا إنقاذ من استطعنا إنقاذهم".وأضاف البحار أثناء الاستجواب أن "القارب كان مائلًا" وكنا نسير على جدران (اليخت). وتابع : أنقذنا من استطعنا، كاتفيلد أيضا أنقذ الفتاة الصغيرة ووالدتها"، في إشارة إلى اثنين من الركاب الذين نجوا من تحطم اليخت. (أنسامد).

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