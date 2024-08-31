مجلس الوزراء يرشح وزير الشؤون الأوروبية فيتو كمفوض أوروبي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

مجلس الوزراء يرشح وزير الشؤون الأوروبية فيتو كمفوض أوروبي

31 أغسطس 2024, 17:07

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اجتماع حكومي عقد يوم الجمعة عن ترشيح وزير الشؤون الأوروبية رافاييل فيتو كمفوض أوروبي، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت ميلوني في الاجتماع إنها ستبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باسم فيتو كمفوض "وأنا أطلب من الجميع التصفيق والتمني بالتوفيق لرافاييل، الذي يواجه مهمة صعبة للغاية ومثيرة في نفس الوقت"، وفقًا للمصادر.

وأضافت: "إنه اختيار مؤلم بالنسبة لي وللحكومة، لكنه اختيار ضروري".

وأردفت رئيسة الوزراء قائلة أن الاختيار "حساس ومهم للغاية بالنسبة لنا ولإيطاليا في السنوات القادمة"، مشيرة إلى أن "اختيارنا يقع على عاتق شخص يتمتع بخبرة كبيرة وكان قادرًا على إدارة المسؤوليات الموكلة إليه في هذه الحكومة بنتائج ممتازة".

وفي الوقت نفسه، شكر فيتو ميلوني والحكومة على ترشيحه لمنصب المفوض الأوروبي.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستلعب المفوضية بقيادة أورسولا فون دير لاين دورًا أساسيًا في تعزيز الاتحاد الأوروبي، وفي رفاهة وأمن مواطنيه، فضلاً عن تفضيل حل الأزمات الدولية الكبرى.

وقال فيتو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الجنوب والتماسك الإقليمي وخطة التعافي الوطني والمرونة (NRRP)، "أنا مستعد لتقديم مساهمتي لتحقيق هذه الأهداف".

وأشارت ميلوني إلى أنها تأمل أن يتولى فيتو أحد مناصب نائب الرئيس في المفوضية الأوروبية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:07

مجلس الوزراء يرشح وزير الشؤون الأوروبية فيتو كمفوض أوروبي

11:35

ميلوني تسافر إلى باريس 7 سبتمبر لحضور الألعاب البارالمبية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:07

مجلس الوزراء يرشح وزير الشؤون الأوروبية فيتو كمفوض أوروبي

11:35

ميلوني تسافر إلى باريس 7 سبتمبر لحضور الألعاب البارالمبية