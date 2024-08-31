مجلس الوزراء يرشح وزير الشؤون الأوروبية فيتو كمفوض أوروبي

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اجتماع حكومي عقد يوم الجمعة عن ترشيح وزير الشؤون الأوروبية رافاييل فيتو كمفوض أوروبي، وفقًا لمصادر مطلعة.وقالت ميلوني في الاجتماع إنها ستبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باسم فيتو كمفوض "وأنا أطلب من الجميع التصفيق والتمني بالتوفيق لرافاييل، الذي يواجه مهمة صعبة للغاية ومثيرة في نفس الوقت"، وفقًا للمصادر.وأضافت: "إنه اختيار مؤلم بالنسبة لي وللحكومة، لكنه اختيار ضروري".وأردفت رئيسة الوزراء قائلة أن الاختيار "حساس ومهم للغاية بالنسبة لنا ولإيطاليا في السنوات القادمة"، مشيرة إلى أن "اختيارنا يقع على عاتق شخص يتمتع بخبرة كبيرة وكان قادرًا على إدارة المسؤوليات الموكلة إليه في هذه الحكومة بنتائج ممتازة".وفي الوقت نفسه، شكر فيتو ميلوني والحكومة على ترشيحه لمنصب المفوض الأوروبي.وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستلعب المفوضية بقيادة أورسولا فون دير لاين دورًا أساسيًا في تعزيز الاتحاد الأوروبي، وفي رفاهة وأمن مواطنيه، فضلاً عن تفضيل حل الأزمات الدولية الكبرى.وقال فيتو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الجنوب والتماسك الإقليمي وخطة التعافي الوطني والمرونة (NRRP)، "أنا مستعد لتقديم مساهمتي لتحقيق هذه الأهداف".وأشارت ميلوني إلى أنها تأمل أن يتولى فيتو أحد مناصب نائب الرئيس في المفوضية الأوروبية. (أنسامد).

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