مصادر : أومبرتو بوسي في حالة صحية جيدة

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة، إن مؤسس رابطة الشمال اليميني الشعبوي أومبرتو بوسي "في حالة صحية جيدة للغاية"، نافية تقارير عن وفاته.وذكرت مصادر في رابطة الشمال، أن نائب رئيسة الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، تحدث معه عبر الهاتف بعد أن أخذ استراحة خلال اجتماع مع زعماء الائتلاف الحكومي الآخرين صباح الجمعة، رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ونائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.وصرح سالفيني : لقد تمازحنا بشأن الهراء الصحفي الأخير وأخبرته أنني سأزوره قريبًا لإطلاعه على قانون الحكم الذاتي الإقليمي، الذي يعد حجر الزاوية في برنامج رابطة الشمال، وعلى جميع النتائج الأخرى التي نحققها كحكومة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA