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الشركة التي تدير اليخت "بايزيان" تعمل علي إستعادة حطامه

27 أغسطس 2024, 15:05

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - تعمل شركة "كامبر آند نيكلسونز إنترناشيونال"، التي تدير اليخت الفاخر "بايزيان" الذي بُني عام 2008 والذي غرق قبالة صقلية يوم الاثنين الماضي، على وضع خطة لاستعادة حطامه على عمق 49 مترًا تحت الماء قبالة ساحل بورتيسيلو بالقرب من باليرمو.

ويُعتقد أن خزانه يحتوي على حوالي 18000 لتر من الوقود.

وقالت مصادر مطلعة على الخطة إن الأولوية ستكون لتفريغ الخزان لمنع الوقود من تلويث المياه وبالتالي تأمين القارب للمضي قدمًا في استعادته.

وبعد إفراغ الخزان، من المقرر أن تقدم الشركة إلى السلطات خطة مفصلة لاستعادة الحطام للحصول على تصريح لإزالة اليخت "بايزيان" وهي العملية التي قد تستغرق عدة أسابيع.

وقالت المصادر إن شركة "كامبر آند نيكلسونز إنترناشيونال" على اتصال بالسلطات الإيطالية لتنفيذ العملية.

وأوضحت الشركة أنها تتولى إدارة اليخوت وأنها ليست مدرجة على أنها مالك السفينة.

وتعود ملكية السفينة رسميا لشركة ريفتون المحدودة، وهي شركة مقرها جزيرة مان مملوكة لأنجيلا باركيريس، زوجة قطب الأعمال البريطاني مايك لينش، الذي توفي في حطام السفينة مع ستة آخرين من بينهم ابنته هانا البالغة من العمر 18 عاما. (أنسامد).

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