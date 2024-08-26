تاجاني يطالب إيران بالعمل على تجنب التصعيد فى الشرق الأوسط

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - طالب نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تايانى إيران بالعمل على تجنب التصعيد فى منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك فى اتصال هاتفى بين وزير الخارجية الإيطالى ونظيره الإيرانى عباس عراقجى.وقال تايانى "من المهم أن تمارس إيران وظيفة الاعتدال تجاه حزب الله لتجنب التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل حيث يعمل الجنود الإيطاليون من فرقة اليونيفيل وتجاه الحوثيين لتجنب زيادة في التوترات" في منطقة البحر الأحمر، حيث تلعب إيطاليا دورا قياديا في مهمة أسبيدس".وشدد تاياني على أنه "في ضوء تطورات الليلة، دعوت إلى الاعتدال واعتماد نهج بناء لوقف دائرة الأعمال العسكرية في المنطقة التي لا تؤدي إلا إلى جلب المزيد من المعاناة". (أنسامد).

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