غرق السفينة "بايزيان": القبطان رسميًا قيد التحقيق

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - وضع المدعون العامون في تيرميني إيميريسي رسميًا قبطان سفينة "بايزيان"، جيمس كاتفيلد، قيد التحقيق بتهمة غرق السفينة واتهامات متعددة بالقتل الخطأ في وفاة سبعة أشخاص بعد غرق اليخت الفاخر المملوك لقطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش يوم الاثنين قبالة بورتيسيلو بالقرب من باليرمو، حسبما ذكرت النسخة الإلكترونية من صحيفة لا ريبوبليكا اليومية في روما لأول مرة يوم الاثنين.تم استجواب كاتفيلد يوم الأحد من قبل القضاة لمدة ساعتين.توفي سبعة أشخاص في حطام السفينة، بما في ذلك لينش.تم استجواب كاتفيلد، النيوزيلندي البالغ من العمر 50 عامًا، المسؤول عن السفينة "بايزيان"، للمرة الثانية في أسبوع من قبل ممثلي الادعاء في تيرميني إيميريسي الذين يحققون في القضية.خلال التحقيق الذي استمر ساعتين، أجاب القبطان على أسئلة حول وضع السفينة، وما إذا كانت الأبواب والفتحات مغلقة ومتى انطلق الإنذار بعد أن ضرب بايزيان، ما تعتقد السلطات، طقس متطرف محلي وقوي للغاية يسمى دوامة.وقالت مصادر التحقيق إنه يتم التحقيق في ما يقرب من 32 دقيقة بين بدء اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 56 مترًا في دخول الماء إليه ووقت إطلاق إشارة حمراء من قارب النجاة في الساعة 4:38 يوم الاثنين.وأوضحت مصادر التحقيق أن التحقيق الرسمي الذي تم فتحه حول مسؤولية القبطان المحتملة في الحادث كان خطوة رئيسية للمدعين العامين للمضي قدمًا في تشريح جثث الضحايا السبعة التي سيجريها أطباء معهد الطب الشرعي في مستشفى بوليكلينيكو المحلي. (أنسامد).

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