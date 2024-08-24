ممثلو الإدعاء:غرق اليخت الفاخر "بايزيان" كان حدثًا مفاجئًا

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - أعلن ممثلو الادعاء الذين يحققون في الحادث بتهمة القتل غير العمد في مؤتمر صحفي يوم السبت، إن غرق اليخت الفاخر "بايزيان" قبالة صقلية يوم الاثنين الماضي كان حدثًا مفاجئًا وغير متوقع.قُتل قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته البالغة من العمر 18 عامًا هانا وخمسة أشخاص آخرين عندما غرق اليخت في غضون دقيقة أو نحو ذلك بعد أن ضربته فوهة مائية غريبة، وفقًا لمقطع فيديو للحادث.وقال المدعي العام في تيرميني إيميريسي رافاييل كامارانو، الذي ينسق التحقيق في غرق السفينة، والذي قتل فيه أيضًا جوناثان بلومر، رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي إنترناشيونال، وزوجته آن إليزابيث، ومحامي لينش كريس مورفيلو، وزوجته نادا، والشيف ريكالدو توماس: "كان حدثًا مفاجئًا ومباغتا".وقال المدعي العام إن الركاب لم يكن لديهم وقت للهروب لأنهم كانوا نائمين في مقصوراتهم على متن اليخت الفاخر، الذي كان مملوكًا للينش.وكان قطب الأعمال البالغ من العمر 59 عاما، والملقب ببيل جيتس البريطاني، قد دعا أصدقاءه وعائلته إلى رحلة بحرية للاحتفال بنهاية ناجحة لمعركة قانونية استمرت 12 عاما لتبرئة اسمه المرتبط ببيع شركته أوتونومي مقابل 11 مليار دولار لشركة هيوليت باكارد في عام 2011.وأضاف كامارانو، المدعي العام، "في الوقت الحالي ليس لدينا يقين من وجود صندوق أسود" و"لا يمكننا تأكيد ما إذا كانت الفتحات مفتوحة".وقد يواجه القبطان البايزي جيمس كاتفيلد، 51 عاما، وهو بحار من نيوزيلندا يتمتع بخبرة كبيرة، اتهامات بالقتل غير العمد لفشله في تأمين السفينة. (أنسامد).

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