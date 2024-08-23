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دراسة:الوفيات الناجمة عن الحرارة تتضاعف ثلاث مرات في إيطاليا

23 أغسطس 2024, 09:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - كشفت تقديرات مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية والتي نشرت يوم الخميس، أنه من المتوقع تسجيل أكثر من 28 ألف حالة وفاة ناجمة عن الحرارة في إيطاليا في عام 2100، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف عدد الوفيات الحالية.

وأكدت الدراسة أن تأثير الحرارة الشديدة والطقس البارد في أوروبا قد يتسبب قريبًا في وفاة 460 ألف ضحية سنويًا، مع وجود تفاوت كبير بين المناطق ذات الدخل المنخفض والمرتفع.

وتتسبب الحرارة الشديدة والبرودة حاليًا في وفاة حوالي 407 آلاف شخص سنويًا، أغلبهم - أي حوالي 363500 شخص في المناطق الشرقية - يموتون بسبب البرد، بينما يموت حوالي 43700 شخص بسبب الحرارة الشديدة، على الرغم من أن الوضع يتغير بسرعة مع انخفاض طفيف في عدد ضحايا موجات البرد وزيادة سريعة في الوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة.

وتشمل المناطق الأكثر تضررا إيطاليا، حيث ذكرت الدراسة أن حالات الوفاة السنوية المرتبطة بالحرارة والتي تبلغ حاليا 10400 حالة قد ترتفع إلى أكثر من 28200 حالة وفاة سنويا في عام 2100. (أنسامد).

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