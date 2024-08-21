إيطاليا: التحول الرقمي في خطر بسبب نقص المتخصصين

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - حذر اتحاد الحرفيين الإيطالى كونفارتيجياناتو من أن التحول الرقمي للشركات الإيطالية يواجه خطر التباطؤ بسبب الصعوبة التى تواجه الشركات في العثور على موظفين مؤهلين.ط وقالت كونفارتيجياناتو في دراسة صدرت حديثًا إن الشركات تحتاج إلى حوالي 699,000 موظف يتمتعون بمهارات رقمية متقدمة من الجيل الرابع، ولكنها غير قادرة على العثور على أكثر من نصفهم (51,8%) - أي ما يقدر بنحو 362,000 عامل قادرين على إدارة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإنترنت الصناعي (IoT) وتحليلات البيانات والواقع الافتراضي والمعزز وسلاسل الكتل.وأشارت الدراسة إلى أن الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث لا تزال 54.9% من الوظائف التي تتطلب مثل هذه المهارات شاغرة.ووفقًا للتصنيف الإقليمي سجلت منطقة ترينتينو ألتو أديجي أكبر عدم تطابق بين العرض والطلب، بينما كانت لومبارديا هي المنطقة الأكثر تضررًا من نقص الشخصيات المهنية ذات المهارات الإلكترونية: 80,250 متخصصًا، أو 52.3% من الإجمالي. (أنسامد).

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