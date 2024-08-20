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إستئناف البحث عن ركاب اليخت المفقودين

من بينهم رئيس شركة مورجان ستانلي إنترناشيونال

20 أغسطس 2024, 17:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - استأنفت صباح الثلاثاء عمليات البحث عن ستة ركاب مفقودين في حطام مركب شراعي فاخر غرق بالأمس قبالة بورتيسيلو بالقرب من باليرمو .

وصلت فرق الخبراء من غواصي الإطفاء إلى الموقع من روما وساساري وباليرمو لتفقد حطام المركب الواقع على عمق 50 متراً.

كما يشارك خفر السواحل في العملية بفريقهم من الغواصين، فضلاً عن المروحيات والقوارب.

وقال رجال الإنقاذ إنه من المعتقد أن الجثث محاصرة داخل المركب الشراعي.

تم تأكيد أن رئيس شركة مورجان ستانلي إنترناشيونال، جوناثان بلومر، هو أحد الركاب الستة المفقودين بعد غرق المركب الشراعي الفاخر "بايزيان" الذي يبلغ طوله 56 متراً، قبالة بورتيسيلو، فجر الاثنين.

والركاب المفقودون الآخرون هم زوجته آن إليزابيث جوديث بلومر، ورجل الأعمال البريطاني مايك لينش، وابنته هانا البالغة من العمر 18 عامًا، ومحاميه كريس مورفيلو وزوجته نادا مورفيلو.

غرقت السفينة بايزيان، التي كان على متنها 22 شخصًا، بعد أن ضرب إعصار المنطقة.

أنقذ خفر السواحل 15 راكبًا لكن تم الإبلاغ عن فقدان سبعة آخرين، بما في ذلك شخص تم انتشال جثته في وقت لاحق من صباح الاثنين بعد أن وصل غواصو الإطفاء إلى القارب الواقع على عمق حوالي 50 مترًا، وعلى بعد نصف ميل من الساحل.

تم التعرف على الضحية لاحقًا باسم ريكاردو توماس، الذي كان يعمل على متن القارب كطاهٍ.

أحد الناجين طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا تم نقله إلى مستشفى الأطفال في باليرمو.

من بين الأشخاص الستة المفقودين رجل الأعمال البريطاني مايك لينش، 59 عامًا، مؤسس شركة الكمبيوتر المتعددة الجنسيات أوتونومي، والذي أطلق عليه لقب "بيل جيتس البريطاني".

كانت زوجته أنجيلا باكاريس من بين الذين تم إنقاذهم.

ووفقا لسلطات الميناء التي تحقق في الحادث، والتي تم تنسيقها من قبل المدعين العامين في تيرميني إيميريسي، كان هناك 12 راكبا و10 من أفراد الطاقم على متن السفينة بايزيان وقت وقوع الحادث، والذي يُعتقد أنه وقع بين الساعة الرابعة والخامسة من صباح يوم الاثنين عندما ضربت المنطقة عاصفة عنيفة. (أنسامد).

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