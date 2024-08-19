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باليرمو:ستة مفقودين ووفاة شخص بعد غرق قارب شراعي بسبب إعصار

19 أغسطس 2024, 16:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - غرق قارب شراعي فاخر يبلغ طوله 56 مترًا، يحمل اسم Bayesian، وعلى متنه 22 شخصًا، فجر يوم الاثنين قبالة بورتيسيلو، بالقرب من باليرمو، بعد أن ضرب إعصار المنطقة.

أنقذ خفر السواحل 15 راكبًا لكن تم الإبلاغ عن فقدان سبعة آخرين، بما في ذلك شخص تم انتشال جثته في وقت لاحق من صباح يوم الاثنين بعد أن وصل غواصو الإطفاء إلى القارب القابع على عمق 49 مترًا، وعلى بعد نصف ميل من الساحل.

من بين الناجين طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا تم نقله إلى مستشفى الأطفال في باليرمو.

كان الركاب على متن القارب الذي يحمل العلم البريطاني معظمهم من بريطانيا العظمى بشكل أساسي، بالإضافة إلى مواطن من نيوزيلندا، وواحد من سريلانكا، ومواطن أيرلندي وراكبين يحملان الجنسية البريطانية الفرنسية المزدوجة.

غرق القارب أثناء رسوه في ميناء بورتيسيلو في سانتا فلافيا بالقرب من باليرمو.

تقدم شرطة الكارابينييري وخدمة الطوارئ الطبية 118 والحماية المدنية المساعدة للناجين.

وتحقق سلطات الميناء في الحادث. (أنسامد).

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