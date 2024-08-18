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تسليم رجل الأعمال كوبولا إلى إيطاليا

18 أغسطس 2024, 12:18

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - تم تسليم رجل الأعمال دانيلو كوبولا، الذي حُكم عليه في عام 2022 بالسجن سبع سنوات بتهمة الاحتيال، إلى إيطاليا يوم الأحد حيث وصل على متن رحلة جوية من أبو ظبي.

وأعرب وزير العدل كارلو نورديو عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته السلطات القضائية والحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسليم كوبولا إلى إيطاليا.

وقال نورديو : أود أن أعرب عن امتناني للوزير النعيمي، مضيفا أن هذا التطور الإيجابي في التعاون القضائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة يظهر أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يرتكبون جرائم في إيطاليا ويبحثون عن مأوى في الخارج.

وقالت وزارة العدل إن القرار اتخذ بعد نشاط قضائي ودبلوماسي مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية، في أعقاب زيارة نورديو إلى أبو ظبي في فبراير الماضي.

وخلال محادثاته مع نظيره الإماراتي محمد النعيمي، أثار الوزير الإيطالي عدة طلبات إيطالية لتسليم هاربين لا تزال معلقة، بما في ذلك طلب يتعلق بقضية كوبولا. (أنسامد).

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