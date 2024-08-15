ماتاريلا:حرائق اليونان تظهر الدمار الناجم عن تغير المناخ

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - صرح الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الأربعاء إن حرائق الغابات التي تجتاح اليونان وتهدد أثينا تظهر الدمار الناجم عن تغير المناخ.وقال ماتاريلا في رسالة إلى رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو: "لسوء الحظ نشهد هذا العام مرة أخرى الدمار الناجم عن تغير المناخ. تقف إيطاليا إلى جانبك في هذه الحالة الطارئة الرهيبة الناجمة عن الحرائق التي تهدد عاصمتك الجميلة، الغنية بكنوز البشرية جمعاء".وأضاف "هذه الحالة الطارئة الجديدة هي دليل آخر على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بإصرار أكبر وبسرعة أكبر. وآمل أن تتاح لنا الفرصة للحديث عن هذا قريبًا، بما في ذلك في اجتماع أرايولوس القادم".الجدير بالذكر أن مجموعة أرايولوس هي اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء البرلمانية وشبه الرئاسية في الاتحاد الأوروبي، يعقد مرة واحدة تقريبًا في السنة.وقد أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات بما في ذلك طائرتان إيطاليتان من طراز كانادير لمساعدة اليونان في مكافحة الحرائق. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA