ميلوني تؤكد ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الثلاثاء عبر الهاتف مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأكدت ميلوني خلال المحادثة الهاتفية علي دعوتها القوية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار المستدام في غزة وإطلاق سراح الرهائن، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال الجولة القادمة من المحادثات في 15 أغسطس.وشددت رئيسة الوزراء دعمها للوساطة التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر.واعترافًا بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، أكدت ميلوني على أهمية خفض التصعيد على المستوى الإقليمي، بما في ذلك على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية حيث يتم نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، والتي تلعب إيطاليا دورًا رئيسيًا فيها.(أنسامد).

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