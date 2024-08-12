تاياني وكاسيس يعتزمان عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا بحضور موسكو

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - أعلن وزيرا خارجية إيطاليا وسويسرا أنطونيو تاياني وإجنازيو كاسيس، عقب محادثات ثنائية يوم الاثنين أنهما يعتزمان العمل على عقد مؤتمر سلام بشأن أوكرانيا بحضور روسي.واتفق الوزيران على البقاء على اتصال من أجل التعاون في خلق أفضل الظروف لقمة سلام ثانية بمشاركة الأطراف بما في ذلك روسيا وجميع الأطراف العالمية ذات الصلة، بحسب بيان مشترك بشأن أوكرانيا وقعه وزيرا خارجية إيطاليا وسويسرا تاياني وكاسيس، خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي.ودعا البيان "جميع الأطراف الفاعلة إلى بذل كل جهد ممكن للوصول إلى منصة تفاوض مشتركة قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ سلامة الأراضي واستقلال الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA