اليونيفيل: عائلاتنا يجب عليها مغادرة لبنان

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - قال المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتى إن عائلات أفراد قوات اليونيفيل يجب أن تغادر لبنان .وأضاف إن طلباً بهذا الشأن قدم من الأمم المتحدة وفقاً لأمر صدر بالفعل فى مايو مع تصاعد التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.تتكون قوة الأمم المتحدة من حوالى 10 الاف فرد عسكرى منهم أكثر من 1000 إيطالى.وأشار إلى أن العديد من العائلات قد غادرت البلاد بالفعل لكن البعض الآخر بقي فى بيروت حيث كان الوضع أكثر هدوءًا إلا أنهم مخاطبون بالإجراء الجديد.وبين أن هذا الإجراء مؤقت ومن المتوقع أن يستمر على الأقل حتى نهاية شهر أغسطس الحالي ولا يمكن وصفه بالإخلاء ولكنه إعادة توطين.(أنسامد).

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