اليونيفيل: عائلاتنا يجب عليها مغادرة لبنان

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

اليونيفيل: عائلاتنا يجب عليها مغادرة لبنان

1000 إيطالى يعملون ضمن القوة

08 أغسطس 2024, 08:35

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - قال المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتى إن عائلات أفراد قوات اليونيفيل يجب أن تغادر لبنان .

وأضاف إن طلباً بهذا الشأن قدم من الأمم المتحدة وفقاً لأمر صدر بالفعل فى مايو مع تصاعد التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

تتكون قوة الأمم المتحدة من حوالى 10 الاف فرد عسكرى منهم أكثر من 1000 إيطالى.

وأشار إلى أن العديد من العائلات قد غادرت البلاد بالفعل لكن البعض الآخر بقي فى بيروت حيث كان الوضع أكثر هدوءًا إلا أنهم مخاطبون بالإجراء الجديد.

وبين أن هذا الإجراء مؤقت ومن المتوقع أن يستمر على الأقل حتى نهاية شهر أغسطس الحالي ولا يمكن وصفه بالإخلاء ولكنه إعادة توطين.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:35

اليونيفيل: عائلاتنا يجب عليها مغادرة لبنان

17:44

عواصف باردة تضرب تورينو

08:44

تاياني يناقش مع نظيره المصري العلاقات والتطورات في المنطقة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:35

اليونيفيل: عائلاتنا يجب عليها مغادرة لبنان

17:44

عواصف باردة تضرب تورينو

08:44

تاياني يناقش مع نظيره المصري العلاقات والتطورات في المنطقة