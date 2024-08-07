تاياني يناقش مع نظيره المصري العلاقات والتطورات في المنطقة

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - تلقى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة المصري اتصالاً هاتفياً من أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا.وفى تصريح المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، قال أن عبد العاطى، أعرب عن أمله فى العمل على تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، التى تشهد تطوراً ملحوظاً فى كافة المجالات، لاسيما بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى مصر في مارس الماضي، حيث شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.وأكد الوزير المصري على ضرورة مواصلة إيطاليا دعمها لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما يتصل بها من حزمة تمويلية.ومن ناحية أخرى، تطرق الحديث إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد الإقليمى، حيث أحاط وزير الخارجية نظيره الإيطالى بالاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة، والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية، على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد، مؤكداً رفض مصر لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة، لما تسببه من زيادة حدة التوتر والاحتقان.وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن الاتصال تناول التعاون المصرى مع إيطاليا في دعم جهود تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتنمية في إفريقيا، وكذا التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، حيث أعرب وزير خارجية إيطاليا عن تقدير بلاده للعلاقة القوية والخاصة التي تجمع بين مصر وإيطاليا، وحرصه على الالتقاء بنظيره المصرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وقد رحب السيد وزير الخارجية بالمقترح، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة. (أنسامد).

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