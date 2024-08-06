بدء محاكمة حاكم ليجوريا السابق في نوفمبر بتهمة الفساد

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - ستبدأ محاكمة حاكم ليجوريا السابق جيوفاني توتي في الخامس من نوفمبر، إذ يواجه اتهامات بالفساد والتمويل غير المشروع.وقرر قاضي التحقيقات الأولية باولا فاجيوني الذي حكم لصالح طلب الإدعاء بإجراء محاكمة سريعة.بالإضافة إلى توتي، سيشمل المتهمون الآخرون في المحاكمة رجل الأعمال في مجال الخدمات اللوجستية للموانئ ألدو سبينيلي وباولو إميليو سينوريني، الرئيس السابق لهيئة موانئ ليجوريا الغربية.وقال محامو الدفاع عن توتي وسبينيلي إنهم ينوون طلب محاكمة عادية بينما لم يقرر محامو سينوريني بعد، وفقًا لمصادر مطلعة.تتعلق القضية برشاوى مزعومة تم فيها تبادل أموال لحملة انتخابية مقابل مزايا، بما في ذلك تمديد امتياز منصة ميناء. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA