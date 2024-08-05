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البابا فرنسيس يدعو لنشر السلام وإنهاء الحروب في الشرق الأوسط

05 أغسطس 2024, 08:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال صلاة التبشير الملائكي إلى إقرارالسلام بشكل خاص فى الشرق الأوسط وكذلك فى "العالم بأسره".

وقال فرنسيس : كفى أيها الإخوة والأخوات، كفى. لا نخنقن السلام، كلمة الرب بل لنجعلها تكون ثمرة الأرض المقدسة.

وتابع : لا يمكن للهجمات والقتل أن تكون الحل، فهي لا تساعد على اتخاذ طريق العدالة وطريق السلام. ولكنها تزرع المزيد من الكراهية والانتقام.

وأكد أنه يتابع بقلق ما يحدث في الشرق الأوسط، معربا عن أمله ألا يتسع نطاق الصراع، الذي أصبح بالفعل دمويًا وعنيفًا بشكل رهيب، مشيرا إلى أنه يصلي من أجل جميع الضحايا، وخاصة الأطفال الأبرياء.

وتطرق البابا فرنسيس للحديث عن الحرب في الشرق الأوسط على وجه الخصوص، حيث دعا إلى "الشجاعة لاستئناف الحوار" من أجل وقف إطلاق النار الفوري في غزة وعلى جميع الجبهات.

وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي: "يجب إطلاق سراح الرهائن، ويجب إنقاذ السكان بالمساعدات الإنسانية". (أنسامد).

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