الاتحاد الأوروبي يدفع لإيطاليا الدفعة الخامسة من خطة التعافي

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - أعلنت الهيئة التنفيذية الأوروبية يوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية دفعت لإيطاليا الشريحة الخامسة من التمويل لخطة التعافي الوطني والمرونة بعد كوفيد-19 بقيمة 11 مليار يورو.يتعلق الطلب الخامس للدفع بـ 53 معلمًا وهدفًا مرتبطًا بخطة التعافي الوطني والمرونة بعد كوفيد-19، وهو برنامج ضخم يسعى إلى جعل الاقتصاد الإيطالي أكثر اخضرارًا وحداثة بمساعدة حوالي 194 مليار يورو في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة من الاتحاد الأوروبي.وشملت هذه الأهداف الأساسية تنفيذ 14 إصلاحًا و22 استثمارًا في قطاعات بما في ذلك المنافسة والعطاءات العامة وإدارة النفايات والمياه والنظام القضائي والتعليم والإنفاق العام.أعطت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لطلب إيطاليا بدفع الدفعة الخامسة في 2 يوليو/تموز.يعتمد دفع التمويل على تحقيق المعالم المتعلقة بالإصلاحات والمشاريع نفسها. (أنسامد).

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