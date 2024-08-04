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في رسالة إلى إيران، روما تدعو إلى الاعتدال وخفض التصعيد

04 أغسطس 2024, 09:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - دعت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إيران إلى المساهمة في خفض التصعيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط ;;والشرق الأوسط بأكملها.

وطلب نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني من الأمين العام لوزارة الخارجية، السفير ريكاردو جواريجليا، بنقل رسالة إلى السفير الإيراني في روما.

وخلال المحادثات التي جرت بعد ظهر يوم السبت، سلم جواريجليا السفير محمد رضا صبوري الدعوة التي أطلقتها روما للمساهمة في إنهاء دائرة الأعمال العسكرية التي قد تؤدي إلى اندلاع صراع عسكري واسع في جميع أنحاء المنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد تاياني أهمية أن تمضي الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس بزشكيان وجميع المؤسسات الإيرانية على طريق الحوار مع أوروبا ومع كافة دول المنطقة.

وأكد البيان أن إيطاليا ستكون على استعداد دائمًا للانخراط في أي مسار سياسي ودبلوماسي، منوها أن روما تدعو إيران للتعامل بطريقة استراتيجية مع الأطراف الدولية الفاعلة في المنطقة. (أنسامد).

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